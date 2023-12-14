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Ermenistan ve Yunanistan arasında askeri işbirliği anlaşması!

Ermenistan ve Yunanistan arasında askeri işbirliği anlaşması!

Ermenistan ve Yunanistan arasında, askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Dendias paylaşımında, "Yüzlerce yıllık ilişkilere, halklarımız arasında dostluk bağlarına ve tarihimizde ortak yaşanmışlıklara sahip olduğumuz bir ülkenin Savunma Bakanını, bugün Atina'da misafir ettim." ifadesini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Atina'da görüştüklerini kaydeden Dendias, görüşmede askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

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