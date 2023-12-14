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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'a emanet

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'a emanet

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiği açıklandı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." denildi. Litvanyalı koç, oyunculuk döneminde Fenerbahçe forması da giymişti.

Sarunas Jasikevicius kimdir?

5 Mart 1976 tarihinde Litvanya’nın başkenti Kaunas’ta dünyaya gelen Sarunas Jasikevicius; oyunculuk kariyerinde Lietuvos Rytas, Union Olimpija, FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçemizin de aralarında bulunduğu birçok önemli takımın formasını giydi. Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde dört kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve EuroLeague efsaneleri arasına adını yazdırdı.
 
2014 yılında Zalgiris Kaunas’ta yardımcı antrenör olarak koçluk kariyerine başlayan Jasikevicius, 2016 yılında ise bu takımın başantrenörlüğüne getirildi.
 
Zalgiris Kaunas ile 2016-2020 yılları arasında görev yapan Jasikevicius, takımının bu süreçte elde ettiği beş lig şampiyonluğunun yanı sıra, üç Litvanya Kupası şampiyonluğunda da pay sahibi oldu. Bu dönemde Zalgiris Kaunas’ın EuroLeague sahnesinde yeniden yükselişinin mimarlarından olan Jasikevicius, takımının 2018 yılında uzun yıllar sonra tekrar EuroLeague’de Final Four oynamasını sağladı. Zalgiris, başarılı çalıştırıcıyla 2019’da da EuroLeague’de Playoff oynadı ve üst seviyede istikrarını korudu.
 
Başarılarla dolu kariyerinin ardından 2020 yılında Barcelona’nın başantrenörlüğüne getirilen Sarunas Jasikevicius, Katalan ekibiyle üç kez Final Four oynama başarısı gösterirken; iki İspanya Ligi, iki İspanya Kupası şampiyonlukları da yaşadı.
 
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Sarunas Jasikevicius’a hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün camiamızda zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

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