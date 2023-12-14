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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze için kritik adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze için kritik adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Norveç'in başkenti Oslo'da önemli temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Avrupalı mevkidaşlarıyla Gazze'deki soykırımın durdurulmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde 15 Aralık 2023 tarihinde Oslo'yu ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecektir" ifadeleri kullanıldı.

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