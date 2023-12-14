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HABER /  POLİTİKA

CHP'de İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir adayları belli olacak

CHP'de İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir adayları belli olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK’de 200 belediye başkanının onaylanmak üzere Parti Meclisi’ne (PM) sunulması kararlaştırıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden aday gösterilecekler arasında yer alıyor.

Ayrıca PM’den onay çıkması durumunda Balıkesir Belediye Başkanlığı için Ahmet Akın, Bursa Belediye Başkan  Adayı olarak da Mustafa Bozbey’in isimleri açıklanacak. İlk aşamada toplamda 6 ilin belediye başkanının açıklanacağı öğrenildi.

Adaylıkları açıklanacak isimler için parti üst yönetimi ve genel başkan Özel’in açıkladığı ölçütlerin tamamıyla uygulandığı dile getirildi. Buna göre açıklanacak adayların bölgelerinde gerekli araştırmalar yapıldı, bölgelere giden milletvekillerinin raporları dikkate alındı ve örgütlerle mutabık kalındı.

Açıklanacak 200 adayın bir an önce çalışmalarına başlaması için zamanlarının geniş olacağına dikkat çekiliyor.

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