Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlıların Aboubakar'ı yeniden takıma dahil etmek için oyuncuyla görüştüğü öne sürüldü.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de derbide sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettiği maçın ardından 5 futbolcusunu kadro dışı bırakmıştı.

Siyah-Beyazlılar; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını bildirmişti.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı yeniden takıma dahil etmek için oyuncuyla görüşmeler yapıyor.

Feyyaz Uçar "geri dönmeleri söz konusu değil" demişti

Bu arada Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar dün yaptığı açıklamada, "Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun. Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar'ın +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.