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Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı farklı mağlup etti

Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı farklı mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek son 16'ya kaldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan altıncı ve son hafta maçlarıyla devam etti.

H Grubu’nda İsmail Kartal’ın ekibi temsilcimiz Fenerbahçe ile Michal Gasparik yönetimindeki Slovakya takımı Spartak Trnava, Makedon hakem Aleksandar Stavrev’in düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Grubu lider tamamladık

Temsilcimiz rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ferdi kadıoğlu, 48. dakikada Dominik Takac (kendi kalesine) ve 60 ile 61. dakikalarda Edin Dzeko attı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte gruptan çıktı.

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