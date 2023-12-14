BIST 7.813
DOLAR 28,97
EURO 31,92
ALTIN 1.896,30
HABER /  DÜNYA

ABD'li Senatör Sanders: Biz de bu katliamın suç ortağıyız

ABD'li Senatör Sanders: Biz de bu katliamın suç ortağıyız

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazdı. Sanders mektupta, İsrail'in Gazze işgaline değinerek, "Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" dedi.

Abone ol

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sivil ayrımı gözetmeden katliamları sürüyor.

Saldırılara ABD'li üst düzey yetkililerden de tepkiler geliyor.

İsrail'e askeri yardıma tepki

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, dün ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin "kitlesel bir vahşete" dönüştüğünü ve İsrail'e "10.1 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını" belirtti.

"Biz de bu katliamın suç ortağıyız"

Sanders ayrıca, "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri olarak hatırlanacak" ifadelerini kullanarak, “Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Steve Cohen de yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çok ileri gittiğini belirterek, İsrail'i ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Netanyahu'ya "Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanları büyük ölçüde sınırlı tutması gerektiğini ileteceğini" ifade etti.

Netanyahu'ya Putin benzetmesi

Cohen, Netanyahu'nun bu talebe kulak asmaması halinde İsrail'in son gerçek dostu olarak nitelendirdiği ABD ve Başkan Joe Biden'ın desteğini kaybedeceğini açıklayarak, “Başkan Biden'ın, Netanyahu'nun Putin benzeri hiçbir engel tanımayan savaşıyla işi bitti” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Erdoğan talimat vermişti! Bakan Tunç'tan başıboş sokak köpeği açıklaması
Erdoğan talimat vermişti! Bakan Tunç'tan başıboş sokak köpeği açıklaması
Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi
Kimse bunu beklemiyordu! Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi
Abdullah Avcı: Hep oyun odaklı kalmaya çalışacağız
Abdullah Avcı: Hep oyun odaklı kalmaya çalışacağız
FIFA en iyi erkek oyuncu finalistlerini duyurdu
FIFA en iyi erkek oyuncu finalistlerini duyurdu
Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı farklı mağlup etti
Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı farklı mağlup etti
3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
3 PKK’lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze için kritik adım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze için kritik adım
CHP'de İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir adayları belli oldu
CHP'de İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir adayları belli oldu
Hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te tören
Hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te tören
Cübbeli Ahmet Hoca, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Cübbeli Ahmet Hoca, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti