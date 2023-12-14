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Erdoğan talimat vermişti! Bakan Tunç'tan başıboş sokak köpeği açıklaması

Erdoğan talimat vermişti! Bakan Tunç'tan başıboş sokak köpeği açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde çalışma bulunduğunu belirterek, "İnsanlarımızın sağlığını, can güvenliğini sağlamamız lazım." dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, halihazırda konuyla ilgili bir çalışma olduğunu belirtti.

Tunç, sahipsiz sokak köpekleri hakkında çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda çalışmasının bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda hassasiyetinin olduğunu dile getirdi.

'Yurdun değişik yerlerinde köpeklerin parçaladığı insanların olmaması lazım'

Hayvanların zarar görmesini istemediklerini ancak insanların da zarar görmemesi gerektiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yurdun değişik yerlerinde köpeklerin parçaladığı, yaraladığı insanların olmaması lazım. Bunun çözümünü bulan Batılı ülkeler var. Bu çözüme uygun bir düzenlemenin yapılması lazım. Bu konuda bir çalışma söz konusu. Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen bir çalışma. Belediyelerin de konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerekiyor. İnsanlarımızın sağlığını, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamamız lazım. Bu anlamda da gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda biz Bakanlık olarak katkı sağlayacağız."

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