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CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu

CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu

CHP Parti Meclisi, Bolu Belediye Başkanlığı'na bir kez daha mevcut başkan Tanju Özcan'ı aday gösterdi. Tanju Özcan, genel seçimlerde değişim çağrısı yapıp Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltince partiden ihraç edilmiş, geçtiğimiz haftalarda affedilerek yeniden CHP'ye dönmüştü.

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CHP Parti Meclisi, Bolu Belediye Başkanlığı'na yeniden Tanju Özcan'ı aday gösterdi.

CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi belediye başkan adaylarını belirlemek için bir araya geldi. Toplantıda üzerinde uzlaşıya varılan illerden birisi de Bolu oldu.

Bolu adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu

CHP PM, Bolu Belediye Başkanlığı'na bir kez daha mevcut isim Tanju Özcan'ı aday gösterdi. Genel seçimlerden önce partiden ihraç edilen Tanju Özcan, geçtiğimiz haftalarda affedilerek yeniden CHP'ye dönmüştü.

Tanju Özcan'ın Chp'ye geri dönüşü

CHP'de eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet olan ve genel seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından istifa etmesi gerektiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmesinin ardından Özcan ise geçtiğimiz haftalarda yeniden CHP'ye katılmıştı

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