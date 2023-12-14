Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezaları açıklandı

PFDK, Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi. Faruk Koca ise sürekli hak mahrumiyeti cezası aldı.

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Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten maçın ardından, ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'i önce yumrukladı, sonra da yerde tekmeledi.

Türkiye'yi ve futbol dünyasını sarsan bu olayın hemen sonrasında açılan soruşturma ile başkan Koca ile 2 kişi tutuklandı. Hakem Halil Umut Meler dün taburcu olarak ailesiyle buluştu. Yaşanan acı olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu da bir dizi karar aldı.

Tüm lig maçları ileri bir tarihe ertelenirken, olayın sportif sorumluları da PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'nın beklenen kararı açıklandı: Faruk Koca ömür boyu men edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sebebiyle verilen cezayı açıkladı.

Yapılan açıklamada verilen cezalar şu şekilde;

Faruk Koca: 5 yıl hak mahrumiyeti - cezanın 3 yılı geçmesi sebebiyle süresiz hak mahrumiyeti

Ankaragücü: 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası

MKE Ankaragücü ayrıca çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin lira ile cezalandırıldı.

Ankaragücü'nün diğer idarecileri de ceza aldı

MKE Ankaragücü'nün idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay ihtar cezası alırken, Cahit Şahin ihtarın yanı sıra 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira, Yusuf Buğra Tanık ise 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin lira para cezası aldı.

Açıklamada kulüp görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedilirken, İsmail Develi, Mücahid Osman Karabay, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'ün ihtar cezası aldığı belirtildi.