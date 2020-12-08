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Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile el sıkıştı

Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme için ön anlaşma sağladı.

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Siyah-Beyazlılar’ın gündemini uzun süredir meşgul eden Dorukhan Toköz konusunda mutlu sona ulaşıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. Ama oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin” diyerek net bir tavır sergilediği Milli futbolcunun, kariyerine Kara Kartal’da devam etme kararı aldığı öğrenildi.

3+1 yıllık kontrat
Fanatik'te yer alan habere göre; kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi konusunda hem kendisi hem de menajeri aracılığıyla bir süredir yönetimle görüşmelerde bulunan 24 yaşındaki ön liberonun, 3+1 yıllık kontrat konusunda Beşiktaş’la ön anlaşma yaptığı bildirildi. 

350 bin Euro alıyordu
Kara Kartal’dan yıllık 350 bin Euro kazanan ve ilk etapta yıllık 1,5 milyon Euro’luk talebi bulunan tecrübeli futbolcunun, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle konuyu direkt olarak görüşerek orta yolu bulduğu belirtildi. Yönetimin, Dorukhan’ı, ilk yılı 1.1 milyon Euro, ikinci senesi 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü dönemi 1.5 milyon Euro ve opsiyonlu tarih için ise 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifiyle ikna ettiği ifade edildi. Tarafların, toplamda 5,6 milyon Euro (53 milyon TL) maliyetle yapılan ön anlaşmaya Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kadar resmiyet kazandırması bekleniyor.

Fenerbahçe takipteydi
Beşiktaş Kulübü’nün Dorukhan’ın 1.5 milyon Euro’luk maaş talebine ilk etapta kesin şekilde olumsuz yanıt vermesinin ardından devreye Fenerbahçe girmişti. Başarılı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle, çalışma başlatan Sarı-Lacivertliler, gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ancak tecrübeli futbolcunun yoluna Kara Kartal’da devam etme kararı alması sonrasında Kanarya, listesini güncelleyecek. 

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