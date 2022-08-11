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Başakşehir Breidablik (CANLI YAYIN)

Başakşehir Breidablik (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur Ön Eleme rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk ediyor. İlk maçta deplasmanda rakibini 3-1 mağlup ederek tur kapısını aralayan Emre Belözoğlu ve öğrencileri avantajlı skor ile turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi haberimizde...

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BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR 0-0 BREİDABLİK

Başakşehir - Breidablik muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Duarte, Şener, Ömer Ali, Biglia, Ndayishimiye, Aleksic, Chouiar, Deniz, Okaka

Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson

Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Başakşehir turu nasıl geçer?
Başakşehir, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. İstanbul ekibi, Play-Off turuna yükselirse bu kez rakibi Lilleström (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesinin galibi olacak. Başakşehir, bu turu da geçerse adını gruplara yazdıracak.

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