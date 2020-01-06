Bakan Mustafa Varank açıkladı! Yerli otomobile ön sipariş ve bayilik talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili yeni açıklamalar yaptı. Yerli araba için bayilik ve ön sipariş yağdığını belirten Varank, yapılan bir anketin sonuçlarını da paylaştı.

AA Editör Masası'na konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli otomobil ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Varank, şunları kaydetti: Vatandaşlarımızın yüzde 95,4’ü bu araçları görmüş, Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar olmuş. Projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Tasarımların beğenilmesini vatandaşlarımıza sormuşlar, oranı yüzde 98. Ve bu aracı satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 89. Burada katılımcıların yüzde 50’sinin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2.

Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya markası olacağına inanç yüzde 90"

Türkiye’nin Otomobili’nin dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90. Bunlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500 denek üzerinde yapılan araştırma. Yakında diğer rakamları da paylaşacaklar.

Zaten sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi anbean, gün gün takip ediyor. Biz de Türkiye’nin Otomobili projesini başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu firma kendisi bir özel teşebbüs olarak, en rasyonel, en ekonomik, en verimli kararları almak için kendileri profesyonel yönetimleriyle kararları alarak yollarına devam ediyorlar.

"Önümüzdeki 15 yılını tasarlamış durumda"

Önümüzdeki süreçte iki temel konu var. Bunu da Cumhurbaşkanımız ilan etti. Kendilerine Gemlik’te bir arazi tahsisi yapıyoruz. İlk hedef 2020 yılının birinci yarısın temel atma töreninin yapılıp fabrika inşaatına başlanılması. Firma önümüzdeki 15 yılını tasarlamış durumda. Marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış vaziyette. Bundan sonraki süreçte de bildiğiniz gibi, zaten daha önce ilan ettiğimiz gibi 2022 yılının sonunda da ilk otomobille seri üretime çıkmış olacaklar.

"Fokus gruplarla çalışmalarını sürdürüyorlar"

İkinci önceledikleri konu da marka lansmanıyla ilgili çalışmaları. Bu sürecin bu kadar profesyonel olduğunu ben de bilmiyordum. Geniş Pazar araştırmasıyla işe başladılar. Bundan sonra da markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilecek bir marka oluşturmak için detaylı fokus gruplarla çalışmalarını sürdürüyorlar.

"Neredeyse tamamı TOGG ismini duymuş"

İnşallah bu sene içerisinde bu markayı da belirlemiş olacaklar. Türkiye’nin neredeyse tamamı TOGG ismini duymuş. Fikir şu; bu işi profesyonel ekipler gerçekten profesyonel biçimde yürütüyor. Bizim dahlimiz yok. Benden isim önerisi almadılar. Ama aracın kendisinin Türk baharatı dediğimiz yansımaları var. Bunu sunumda da anlatmıştı, Türk bıyığı dediğimiz yapısı var. önündeki lale motifini andıran ızgaralar var. içerde Selçuklu motifi var. Batının düz çizgisiyle Asya’nın bir yayının birleşmesi var.

Ön sipariş alınacak mı?

Ben Toyota Corolla Hybrid bir aracım var. Bu araç Türkiye’de üretiliyor. Bu aracı da Sakarya’da yerli olarak üretiyor. Yerli katma değeri var. Ben bu araçların banttan inme törenine katıldığımda söz verdim, bu arabayı bakanlığımıza hediye ederseniz ben bu araçlara binerim. Hybrid olması sebebiyle çevreci bir araç dedim. Kendileri sağ olsun bunu yerine getirdiler. Yerli araca zaten çıktığı anda binmemiz lazım. Çevrecilik açısından da elektrikli araçta sıfır emisyon var. Yeşili düşünüyorsak, çevreciliği düşünüyorsak bizim full elektrikli araçlara geçmemiz önemli.

Cumhurbaşkanımızın verdiği ön siparişin manevi desteği çok yüksek. Baş edemeyeceğimiz kadar telefon, mesaj alıyoruz. Hem aracı almak isteyenler, hem bayilik isteyenler… Şu an itibariyle ön ödeme alınarak sipariş kaydı yapılmıyor, biz her ne kadar bizi arayanları kayıt altına alsak da… Bu gerçekten hem halkımızın sahiplenmesi açısından hem de finansmanda kolaylık getirmesi açısından önemli bir olay. Bu konuda TOGG kararını kamuoyuyla paylaşacak. Şu aşamada para ödenerek ön sipariş uygulaması başlamış değil.