En değerli Türk futbolcu Çağlar Söyüncü oldu! Tam 40 milyon euro

Transfermarkt sitesi spor kulüplerinin ve oyuncuların son piyasa değerini güncelledi. Site, Çağlar Söyüncü’nün değerini 40 milyon euro olarak belirledi. Böylece genç stoper Türkiye’nin en pahalı oyuncusu oldu.

Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün yıllar içindeki piyasa değeri yükseldi. 2014 yılında Altınordu forması giyen Çağlar’ın ilk piyasa değeri ise 50 bin euro olarak açıklanmıştı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde, Çağlar Söyüncü'nün yıllar içindeki piyasa değeri analiz edildi. 2015’de piyasa değeri 250 bin euro olan 23 yaşındaki stoper 1 Temmuz 2016’da Freiburg’a transfer oldu. 2017 yılında piyasası 9 milyon euroya yükseldi. 2018 yılında değerini 18 milyon euroya çıkaran Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla İngiltere’nin yolunu tuttu. Çağlar, Ağustos 2018’de 25 milyon euro karşılığında Leicester City’ye imza attı. 19 Aralık 2018’de piyasa değeri 18 milyon euro olarak açıklandı.

Lifi yırtılan milli futbolcu, yaklaşık 3 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kaldı. Bu sakatlık nedeniyle, Çağlar’ın piyasa değeri 15 milyon euroya kadar düştü. 2019’da yeniden forma şansı bulan Çağlar Söyüncü’nün 12 Eylül 2019’da ise piyasa değeri 20 milyon euro kadar yükseldi. Başarılı ismin 10 Aralık 2019’da piyasa değeri ise 40 milyon euro oldu.

Yıldızlara fark attı

Çağlar Söyüncü toplamda ligin ilk yarısında 1400 pas yaptı ve bu alanda üçüncü sırada yer aldı. İlk sırada Liverpool takımında Virgil van Dijk 1615 pas yaparken Chelsea takımından, Kurt Zouma 1408 pas ile 2.sırada yer aldı. Çağlar böylece Rodrigo, De Bruyne, Jorginho, İlkay, Pogba, Eriksen gibi oyuncuları geçti.

City’den büyük teklif

Manchester City, yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için tam 62 milyon sterlini gözden çıkardı. Ama Leicester bu teklifi geri çevirdi. Leicester City’nin Çağlar ile sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başlaması ve yıldız oyuncunun ücretine zam yapması bekleniyor.

En Değerli ilk beş

Çağlar Söyüncü Leicester 40 milyon euro

Cengiz Ünder Roma 35 milyon euro

Ozan Kabak Schalke 04 22 milyon euro

Zeki Çelik Lille 20 milyon euro

Merih Demiral Juventus 20 milyon euro