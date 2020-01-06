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Antalya'da fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı

ANTALYA'da fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın kurtarılırken, 2 erkek şüpheli tutuklandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptırdıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Otelde konsomatris olarak çalıştırdılar

Jandarma ekiplerinin araştırma ve takibiyle E.A. ve A.S. adlı şüphelilerin, Türkiye'ye getirdiği yabancı uyruklu kadınları Finike'de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhşa zorladıkları tespit edildi.

Fuhuşa zorlayan 2 kişi tutuklandı 

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından söz konusu adrese düzenlenen baskın sonucunda 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere yabancı uyruklu 5 kadın, fuhuş batağından kurtarıldı. Zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen ve gözaltına alınan E.A. ve A.S. ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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