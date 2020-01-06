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Kasımpaşa Ricardo Quaresma'yı satış listesine koydu

Kasımpaşa, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı elden çıkarmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtuma mücadelesi veren Kasımpaşa, birçok futbolcuyla yol ayrımına geldi.

Transfer döneminde bütçe yaratmak isteyen Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'ya gelecek teklifleri bekliyor.

Menajerine talimat verildi
Fanatik'in haberine göre; Portekizli yıldızı da satış listesine koyan Lacivert Beyazlılar, menajerlere bu yönde yetki verdi.

Brezilya'da talipler olduğu iddia ediliyor
Beşiktaş'ta uzun yılllar forma giyen yıldız futbolcuya Brezilya'da talipler olduğu iddia ediliyor.

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