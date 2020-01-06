Afyon'da okullar tatil mi oldu 6 Ocak Afyon Valiliği tatil açıklaması

Afyon hava durumu için meteorolojinin kar tahminleri tuttu ve etkili kar yağışı Afyon'da başladı. Afyon Valiliği 6 Ocak pazartesi günü Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde okulları tatil yaptı. Afyon'da etkili kar yağışı yarın da devam edecek. İşte saatlik Afyon hava durumu raporu

Afyon'da okullar tatil mi oldu, 6 Ocak Afyon'da okullara kar tatili haberi gündem oldu. Afyon'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı Afyon Valiliği kar tatili haberini verdi. Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde bugün yani 6 Ocak pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi. Afyon hava durumu saatlik rapora göre kar yağışı gün boyunca etkili olacak.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.