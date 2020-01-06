Fenerbahçe'de tüm planlar altüst oldu! Hepsi fiyasko

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak başka takımlara yolladıkları futbolcular, gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'nin sezon başında ‘oynayıp tecrübe kazanmaları’ için başka takımlara kiraladığı 6 futbolcunun 5’i, ilk devrede hayal kırıklığı yaşadı. Hürriyet'in haberine göre; teknik direktör Ersun Yanal'ın kiralık oyuncularla ilgili tüm planları altüst oldu.

Frey vasatı aşamadı

2018’de 2 milyon 640 bin Euro’ya alınan 25 yaşındaki İsviçreli forvet Michael Frey, Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg’de vasat bir oyun sergiledi. 16 resmi maçta 4 gol, 3 asist üretti.



Allahyar Sayyadmanesh fiyasko çıktı

İran'ın İstiklal takımından 500 bin Euro’ya satın alınan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh, TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da 7 lig, 4 kupa maçında oynadı ve 1 gol atabildi.

Berke Özer sakatlandı

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralanan kaleci Berke Özer, sezona çok iyi başladı. 15 maçın 14’ünde 90 dakika oynarken, otoritelerden tam not aldı. Ancak kasım ayında menisküs yırtığı oluşunca son 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Barış Alıcı kayıplarda

Vedat Muriç transferi karşılığında Çaykur Rizespor’a kiralanan Barış Alıcı, yeşil mavili takımda 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçı oynadı. Kupada 2 gol, 1 asist kaydetti.

Oğuz Kağan süre alamıyor

Birçok Avrupa kulübünün takip ettiği Oğuz Kağan, Çaykur Rizespor’da ligde 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi, kupada da 3 karşılaşmada forma giydi.

Ligde 1 dakika şans bulabildi

Performansıyla en çok şaşırtan isim. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor formasıyla TFF 1. Lig’de sadece 1 dakika şans bulabildi. Türkiye Kupası’nda oynadığı 4 maçta ise 2 asist yaptı.