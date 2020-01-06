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Roma'dan Kolarov'a cazip teklif

Fenerbahçe'nin aylardır peşinden koştuğu Kolarov'a Roma'dan cazip bir teklif geldi.

Yaz transfer sezonunda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kolarov ile bir türlü sözleşme imzalanamamıştı. Sırp yıldız ile anlaşan Fenerbahçe, Roma'yı ikna edememiş ve transfer gerçekleşmemişti. Kolarov'un menajerliğini de yapan ağabeyi, İstanbul'a kadar gelmiş ve Fenerbahçe Beko'nun maçını da izlemişti.

Roma teklifini sundu
Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde de Kolarov'u istediği biliniyor. Ancak kulübü Roma da Sırp yıldız ile devam etmek istiyor. İtalyanlar bunun için Kolarov'a oldukça cazip bir teklif sundu. Roma, 34 yaşındaki dünya yıldızı için 1+1 yıllık kontrat teklifi sundu. Kolarov'un bu anlaşmaya göre alacağı ücret de 2 yıl için 5 milyon Euro olacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolarov'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu.

5 gol 2 asist
Kolarov, bu sezon Roma formasıyla İtalya Serie A'da oldukça başarılı bir performansa imza attı. Sol bek pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu 17 maça çıkarken 5 gol 2 asist yaptı.

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