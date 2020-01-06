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Çaykur Rizespor Denys Harmash'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de top koşturan orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

İmzalar atıldı
Bakır, bu süreçte Dinamo Kiev ile 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaştıklarını vurgulayarak, Türkiye'ye gelen Denys Harmash'ın İstanbul'daki görüşmelerin ardından kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attığını ifade etti.

Ukraynalı futbolcunun Antalya'ya giderek takıma katıldığını kaydeden Bakır, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.

Harmash, Dinamo Kiev ile bu sezon ligde 13 maçta 813 dakika forma giydi.

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