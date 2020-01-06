HABER /  SPOR

Liverpool Merseyside derbisinde Everton'u devirdi

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası 3. turu, Merseyside derbisinde, sahasında Everton'ı 1-0 yenerek rakibini FA Cup'ın dışına itti.

İngiltere FA Cup, 3. tur maçında Liverpool genç ağırlıklı kadroyla Everton'ı 1-0 yenerek kupa dışına itti. Merseyside derbisinde rakibine 1999 Eylül ayından bu yana yenilmeyen Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, as kadrodan 9 değişiklik yaptı.  Liverpool, Everton karşısına Adrian, Williams, Phillips, Gomez, Milner, Lallana, Chirivella, Jones, Elliot, Minamino ve Origi 11 ile çıktı.

Everton'da ise menajer Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'a kadroda yer vermezken; as kadro ağırlıklı bir 11'le mücadeleyi tercih etti.  Jürgen Kloop'un ekibine turu getiren golü 71. dakikada Curtis Jones attı. 18 yaşındaki Curtis Jones, harika bir gole imza atarken; profesyonel kariyerindeki ilk sayısını kaydetti. 

Maçı 1-0 kazanan Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi. Liverpool'a turu getiren golü kaydeden Curtis Jones, (18 yıl 340 gün) ilk profesyonel golünü attığı maçta, Robbie Fowler'dan (18 yıl 338 gün) sonra Merseyside derbilerinde gol atan en genç 2. oyuncu oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk
ABD-İran gerilimi doları fırlattı! 6 Ocak Pazartesi dolar ve euro
İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik durma noktasında
Erdoğan'dan Ali Babacan tepkisi: Talimatı IMF'den alıyorlardı bunlar faizciydi
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı! Orantısız bir şekilde cevap vereceğiz
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: Ben o cümleyi kullanmazdım
ÖNCEKİ HABERLER
Af haberleri son durum af çıkacak mı 6 Ocak haberleri
Hatem Ben Arfa Almeria yolunda
Sporting Lizbon Porto'yu geçemedi
Suriye'den kaçan 2 PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Nisan'da Ankara'da yapılacak
Netflix abone ücretleri 2020 kaç para oldu yeni tarife
Yorumlar