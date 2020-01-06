Liverpool Merseyside derbisinde Everton'u devirdi

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası 3. turu, Merseyside derbisinde, sahasında Everton'ı 1-0 yenerek rakibini FA Cup'ın dışına itti.

İngiltere FA Cup, 3. tur maçında Liverpool genç ağırlıklı kadroyla Everton'ı 1-0 yenerek kupa dışına itti. Merseyside derbisinde rakibine 1999 Eylül ayından bu yana yenilmeyen Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, as kadrodan 9 değişiklik yaptı. Liverpool, Everton karşısına Adrian, Williams, Phillips, Gomez, Milner, Lallana, Chirivella, Jones, Elliot, Minamino ve Origi 11 ile çıktı.

Everton'da ise menajer Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'a kadroda yer vermezken; as kadro ağırlıklı bir 11'le mücadeleyi tercih etti. Jürgen Kloop'un ekibine turu getiren golü 71. dakikada Curtis Jones attı. 18 yaşındaki Curtis Jones, harika bir gole imza atarken; profesyonel kariyerindeki ilk sayısını kaydetti.

Maçı 1-0 kazanan Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi. Liverpool'a turu getiren golü kaydeden Curtis Jones, (18 yıl 340 gün) ilk profesyonel golünü attığı maçta, Robbie Fowler'dan (18 yıl 338 gün) sonra Merseyside derbilerinde gol atan en genç 2. oyuncu oldu.