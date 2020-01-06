Af haberleri son durum af çıkacak mı 6 Ocak haberleri

2020 yılının başlaması ile birlikte af haberleri en çok arananlar arasına girdi. Af yasasıyla ilgili son haberler için gözler Meclis'e çevrildi. Peki 2020 yılında af çıkacak mı, af ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

Af yasasında son durum ne araştırması her gün binlerce kişi tarafından yapılıyor. Gözler Meclis'ten gelecek olan af haberlerine çevrildi. Af yasasında son durum AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından netleşti. Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin bilgiler veren Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “beklemeye aldık” açıklamasına da açıklık getirdi. Peki af yasasında son durum nedir?

Kısa süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen açıklama sonrası konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisi ortaya çıkmıştı. Af yasası ile ilgili son açıklama ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi.

Bakan Gül'den af yasası açıklaması:

Bu konuda hem MHP'den hem partimizden açıklamalar oldu. Meclis açıldığında bu konu AK Parti grubu başta olmak üzere Meclis'in gündeminde olan bir konu. Grubumuzun konuyla ilgili kararı nedir, teknik hususlar nelerdir, akademi ne diyor? Biz teknik olarak baktık artık Meclis karar verecek. Yaşlı, kadın, hamile vs infazın evde çekilmesi, hafta sonu infaz gibi uygulamalar... İyi halin de değerlendirildiği öneriler de var. Ancak son takdir elbette Meclis'indir.

MHP neden teklifi askıya aldı:

MHP’nin teklifi beklemeye alması ile ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şöyle: MHP’nin kendi teklifini beklemeye alması da bakanlığın düzenlemesini görmek, ona göre katkıda bulunmak içindir. Bütçe görüşmelerinden sonra da konu gündeme gelecektir.

Bahçeli af yasası hakkında ne demişti:

“Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı.