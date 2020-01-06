Hatem Ben Arfa Almeria yolunda

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da adı anılan Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Lig takımlarından Almeria ile görüşüyor.

Son yıllarda hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Hatem Ben Arfa sürpriz bir imza atabilir.

Anlaşma aşamasına geldi

Geçen sezonu Rennes'de geçirdikten sonra bu sezonun ilk yarısında herhangi bir takımın formasını giymeyen ve Ocak ayında kendisine kulüp arayan Ben Arfa, İspanya 2. Lig takımlarından Almeria ile görüşüyor. Fransa ve İspanya'daki bazı kaynaklara göre Ben Arfa, Almeria ile anlaşma aşamasına geldi.

La Liga'ya yükselme mücadelesi verecek

Ancak oyuncu yine de sözleşme imzalamadan önce gelebilecek daha iyi teklifleri de değerlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle adı son dönemde Lyon ile ciddi bir biçimde anılan Ben Arfa, Almeria'ya transfer olması durumunda takımıyla La Liga'ya yükselme mücadelesi verecek.

Almeria 22 haftası geride kalan İspanya 2. Ligi'nde topladığı 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Almeria'nın teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Guti Hernandez yapıyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Valentine Ozornwafor da Almeria için ter döküyor.