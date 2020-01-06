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'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

"İnşallah" kelimesi, Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen Duden'in internet sitesine eklendi.

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden, "inşallah" kelimesini internet sitesine ekledi.

Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası ''inschallah'' oldu.

"İnşallah"ın kelime anlamı ise ''Allah isterse'' olarak yer aldı.

Kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulandı. İnşallah sözünün Duden'in yeni çıkaracağı basılı sözlükte yer alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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