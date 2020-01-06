Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir süre içinde İnce ile görüşecek iddiası

Rahmi Turan'ın Beştepe'ye giden CHP'li iddiası sonrası görüşme fırsatı bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bir araya geliyor. Abdulkadir Selvi bu iddiayı bugünkü köşesinde yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği Muharrem İnce ile kısa süre içerisinde görüşeceğini söyledi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Trump doktrini' başlığıyla yayımlanan yazısında "Benimki bahtsız bedevi durumu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl kahvaltısı için Marriott Oteli’nin kapısında inince CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’la karşılaştık" ifadesini kullandı. Selvi şöyle devam etti:

Özkoç’a ’Kilo vermişsiniz’ dedim

"Engin Özkoç’u AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ’Bu kadına haddini bildiriniz’ dediği için eleştirmiştim. 28 Şubat sürecinde Ecevit’in Merve Kavakçı’ya ’Bu kadına haddini bildirin’ dediği günleri hatırlattığını savunmuş, ’Devir değişmiş ama kafa değişmemiş’ demiştim. Engin Özkoç karşılaşmamızda onu hiç hatırlatmadı. Hatırlatsa da ben yazdıklarımın arkasında durduğum için bir şey değişmezdi. Ama gerek yoktu. Onun yerine havanın ne kadar soğuduğundan konuştuk. Özkoç’a ’Kilo vermişsiniz’ dedim.

Kılıçdaroğlu ile sıcak bir şekilde tokalaştık

’14 kilo verdim ama devam edecek’ dedi. Ne yaptığını sordum. ’Diyet ve spor’ diye özetledi. Kahvaltıda Kılıçdaroğlu’nun yakınında bir yere düştüm. ’Libya’da ne işimiz var’ diyen CHP Lideri’ne Atatürk’ün Libya’nın milli giysileri içindeki fotoğrafını gösterip ’Atatürk’ün Libya’da ne işi vardı?’ diye sormuştum. Kılıçdaroğlu ile sıcak bir şekilde tokalaştık. ’Atatürk’ün Libya’da ne işi vardı?’ diye sormadım ama ’Tezkere geçti, hâlâ Libya’ya asker gönderilmemesinde ısrarlı mısınız?’ diye sordum.

Kısa bir süre içinde Muharrem İnce ile görüşecek

Bir şey dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu, CHP’yle ilgili sorulardan memnun olmadı. Biz Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce diye sordukça o, ’İktidar medyası ‘CHP’de bir çatlak oluşturur muyuz’ diye çalışıyor’ karşılığını verdi. Edindiğim izlenim: Kılıçdaroğlu kısa bir süre içinde Muharrem İnce ile görüşecek.

Yazının tamamı için tıklayın...