Adem Ljajic'e İtalyanlar kancayı taktı

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese talip oldu.

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Torino'dan 6,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Sırp yıldız Adem Ljajic için İtalyan ekipleri devreye girdi. Yıldız futbolcu Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese talip oldu. Yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçen İtalyan ekipleri, Ljajic'in maaşında indirime gitmesi halinde Beşiktaş'a resmi tekliflerini sunacak.

Zarar etmek istemiyor

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın 1 milyon 250 bin Euro karşılığından kadrosuna kiralık olarak kattığı daha sonra da zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak 6,5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı yıldız futbolcunun fiyatı da belirlendi. Beşiktaş Sırp futbolcudan zarar etmek istemiyor. Bu nedenle Beşiktaş Ljajic için gelen en az 6,5 milyon Euro'luk teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Maaşı sorun teşkil ediyor

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic'in vergileriyle birlikte Beşiktaş'tan aldığı maaşın 3.4 milyon Euro'ya geliyor olmasının her iki kulüp için de sorun teşkil ettiği belirtildi.

3 gol 5 asist

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 20 maçta görev aldı. Bin 509 dakika sahada kalan Ljajic 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Sırp futbolcu ayrıca oynadığı 20 karşılaşmada 7 sarı kart gördü.