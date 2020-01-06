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Pakistan ABD-İran geriliminde tavrını koydu! Topraklarını kullanmasına izin vermeyecek

ABD-İran arasında yaşanan gelişmelere adım adım Ortadoğu'yu savaşa sürüklüyor. Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, İran'a karşı ABD ordusunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya "Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz" diyerek yanıt verdi.

ARY News televizyonuna konuşan Gafur, İran ile ABD arasında çatışma yaşanması durumunda Pakistan'ın savaşın parçası olmayacağını söyledi. Gafur, Pakistan'ın sadece barışın sağlanması için görev alacağını vurguladı.

İstikrar sağlanması çağrısı 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'yı bilgilendirdiğini aktaran Gafur, Bajva'nın da Afganistan ve İran'la ilgili konularda istikrar sağlanması yolunda her türlü adımın Pakistan tarafından atılacağını Pompeo'ya ilettiğini ifade etti.

"Umarız bölgemiz bir savaşa daha sürüklenmez"

Gafur, Pakistan'ın İran'a karşı ABD'nin yanında yer alıp almayacağına ve İran'a karşı ABD ordusunun Pakistan topraklarını kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: Bunlar sosyal medya dedikoduları. Pakistan başkasına karşı savaş için topraklarının kullanılmasına izin vermeyecek ve bölgede barışın hakim olması için çalışacaktır. Pakistan, yalnızca barışçıl girişimleri destekleyecektir. Umarız bölgemiz bir savaşa daha sürüklenmez.

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