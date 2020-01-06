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İstanbul Havalimanı'nda fırtına nedeniyle çok sayıda sefer iptal

İstanbul'u etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal oldu.

İstanbul'da gece geç saatlerde başlayan, sabah hızını artıran fırtına ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda pek çok sefer iptal edildi.

Kalkışlarda ortalama 24 dakika rötar yaşandı. İptal edilen iç ve dış hat seferleri şöyle:

İç hat seferleri:

Singapur Havayolları: Ankara (08:45)
THY: Konya (07:20), Ankara (08.45), Gazipaşa-Alanya (10:20), Zafer-Kütahya (10:55), Hakkari (11:30)
Pegasus: İzmir (11:30), İzmir (17:40)

Dış hat seferleri:

Hırvatistan Havayolları: Dubrovnik (08:05)
Aegean Havayolları: Atina (08:30)
Ürdün Kraliyet Havayolları: Saraybosna (10:40)
Mahan Air: Tarhan (13:20)
Moldova Havayolları: Kişinev (17:00)
THY: Dubrovnik (08:05), Atina (08:05) Saraybosna (10:40), Varna (15:00), Kişinev (17:00) 

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