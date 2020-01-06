Çanakkale'de okullar tatil mi 6 Ocak Çanakkale Valiliği kar tatili açıklaması geldi

Çanakkale hava durumu için meteorolojinin kar tahminleri tuttu ve etkili kar yağışı Çanakkale'de başladı. Çanakkale Valiliği 6 Ocak pazartesi günü Bozcaada ve Gökçeada ilçesinde okulları tatil yaptı. Çanakkale'de etkili kar yağışı yarın da devam edecek. İşte saatlik Çanakkale hava durumu raporu

Çanakkale'de okullar tatil mi oldu, 6 Ocak Çanakkale'de okullara kar tatili haberi gündem oldu. Çanakkale'de kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı Çanakkale Valiliği kar tatili haberini verdi. Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada' da bugün yani 6 Ocak pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi. Çanakkale hava durumu saatlik rapora göre kar yağışı gün boyunca etkili olacak.

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde devam eden fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Bölgede dünden bu yana etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla Gökçeada'daki bazı evlerin çatıları uçtu, kiremitleri yola savruldu.

Öğrencilerin bu tür olumsuzluklardan zarar görmemeleri amacıyla ilçedeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bozcaada'da da kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için okulların bugün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.