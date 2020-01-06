NASA‘nın Nisan 2017’de güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri incelemeye yardımcı olmak için uzaya gönderdiği ASTERIA uydusu, Dünya’daki operatörlerle temasını kaybetti.

ASTERIA, TESS araştırma uydusu gibi geniş özelliklere sahip olmasa da NASA tarafından “CubeSat” olarak adlandırılan küçük bir gezegen haberci uydusu göreviyle Nisan 2017‘de uzaya gönderilmişti.

NASA'nın göz bebeği uzayda kayboldu

Uzaya daha önce gönderilen uydulardan boyut olarak küçük ancak işlevsellik açısından yetenekleri büyük olan ASTERIA uydusu, adeta NASA’nın göz bebeği konumundaydı.

ASTERIA CubeSat, bir yıldızdan hassas ışık ölçümleri alıp, bu verilerle yakındaki birkaç yıldızı gözlemleme yeteneğine sahip. Bu sayede yıldız parlaklıklarındaki bu değişiklikleri tespit edip, uydu ve yıldız arasında yörüngede dönen ve ışığı engelleyerek varlığını ortaya çıkaran dış gezegenleri tespit edebiliyor.

NASA, ASTERIA’nın ana misyon hedeflerini geçen Şubat ayında tamamladığını açıkladı. En son 5 Aralık 2019 tarihinde iletişime geçilebilen ASTERIA uydusunun konumu tespit edilemiyor.

Ancak NASA. Mart ayına kadar iletişim kurmayı deneyeceklerini ve bu durumun diğer uydular için deney programlarında yer alacağını açıkladı.