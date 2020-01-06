Topkapı alt geçidini su bastı

İstanbul’da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ’dan Aksaray istikametinde bulunan yolu su bastı.

Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı

Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü. Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.





Trafikte yoğunluk yaşanıyor

Araçların kontrollü şekilde alt geçitten ilerlemesi sağlanırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.