Hava durumu alarmı geldi! Kar yağışı beklenen iller ve İstanbul için uyarı

İSTANBUL şiddetli fırtına ve yağmurla sarsılırken, bir çok ilde yoğun kar yağışı var. Ankara'da kar yolları kapatmaya başladı, Adana ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yoğun kar var.

Türkiye geç gelen kara kışın etkisi altına girdi. Meteorolojiden arka arkaya kar, fırtına ve şiddetli yağış uyarıları geliyor. Marmara Bölgesi'nin batısı ve İç Anadolu için yoğun kar alarmı verilirken, 7 ilde okulların tatil edildiği haberi geldi. Başkent Ankara'da kar yolları kapatırken, İstanbul şiddetli fırtına ve yağmurla sarsılıyor. İç Anadolu'nun güney kesimlerinde ise 50 santimi bulacak bir kar yağışı etkili oluyor. İşte meteorolojinin yaptığı son dakika uyarıları ve illerdeki durum:

20 santimi aşar kar yağışı

Meteoroloji ilk olarak Marmara'nın batısı ve iç bölgeler için kar alarmı geçti. Bugün Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) ilçelerinde yoğun kar yağışı var. Kar yağışının 20 santimi aşacağı bildirildi.

50 santimi bulacak kar

Meteorolojiden gelen ikinci kar alarmı içi iç bölgeler için oldu. Kar yağışı özellikle İç Anadolu'nun güneş kesimlerinde etkili oluyor. Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde salı gününe kadar şiddetli kar yağışı var. Bu illerdeki kar yağışının 50 santimi bulabileceği duyuruldu. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitlerinin kapanma ihtimali bulunuyor.

Şiddetli fırtına ve yağmur uyarısı

Kar yağışının yanı sıra bugün yurtta şiddetli fırtına ve yağmur etkili oluyor. İstanbul, Balıkesir'in kuzey ilçeleri (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Mersin, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Ankara çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok şiddetli fırtına var. Şiddetli yağış ile birlikte etkili olacak fırtına, çatıları uçurup ağaç devrilmelerine sebep olacak. Bu illerde ani sel ve su baskını yaşanma intimali de var. Fırtına ve şiddetli yağış salı günü gecesine kadar etkili olacak.



İstanbul 5 günlük hava durumu şöyle: