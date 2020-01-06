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Bilecik'te okullar tatil mi 6 Ocak valilik kar tatili duyurusu yaptı

Bilecik hava durumu için meteorolojinin kar tahminleri tuttu ve etkili kar yağışı Bilecik'te başladı. Bilecik Valiliği 6 Ocak pazartesi günü Bilecik'in Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde okulları tatil yaptı. Bilecik'te etkili kar yağışı yarın da devam edecek. İşte saatlik Bilecik hava durumu raporu

Bilecik'te okullar tatil mi oldu, 6 Ocak Bilecik'te okullara kar tatili haberi gündem oldu. Bilecik'te kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı Bilecik Valiliği kar tatili haberini verdi. Bilecik'in Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde bugün yani 6 Ocak pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi. Bilecik hava durumu saatlik rapora göre kar yağışı gün boyunca etkili olacak.

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in bazı bölgelerinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.

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