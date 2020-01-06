Katar'dan sevindiren açıklama! Türkiye'nin yanındayız

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'den Türkiye'yle ilgili önemli bir açıklama geldi. Sani, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü ve stratejik olduğunu belirterek, her zaman Türkiye'nin yanında olacaklarını belirtti.

Katarlı Bakan Al Sani, ABD-İran arasında son günlerde tırmanan gerginliğin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Katar-Türkiye ilişkilerini, Londra merkezli El-Arabi el-Cedid ve Lübnan merkezli el-Mudun gazetelerine değerlendirdi.

Irak'ta son günlerde yaşanan olayların ABD-İran arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdığını belirten Al Sani, krizin dozunu düşürmek için Katar olarak her türlü çabayı sarf ettiklerini anlattı.

Türkiye ile çoğu konuda hemfikiriz

Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güvenlik, savunma, ticaret ve ekonomik alanları başta olmak üzere, çok yönlü güçlü ve stratejik olduğunu vurgulayan Al Sani, şunları kaydetti: "Türkiye, ilişkilerimizi öncelikli tuttuğumuz ülkelerin başında geliyor. Politik açıdan aynı görüşü benimsediğimiz çoğu konuda hemfikiriz. Bunlardan biri de Suriye halkına yardım etmektir.

Katar da bu konuda Türkiye'nin yanında yer alıyor

Türkiye, sınırındaki Suriyelilerin büyük bir kesiminin sorumluluğunu üstlendi ve Suriye'de güvenliğin çökmesi nedeniyle güvenlik sorunlarına göğüs gerdi. Katar da bu konuda Türkiye'nin yanında yer alıyor. Suriye'de durumun sakinleşmesi, halkın çıkarlarının sağlanması ve barışçıl dönüşüm ile siyasi çözümün olmasını diliyoruz. Türkiye de bizimle bu konuda hemfikir, ancak kendi ulusal güvenliğini ilgilendiren bazı güvenlik ve sınırsal konular da var, bunlar iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri etkilemiyor."

Türkiye'nin duruşunu unutmayacağız

Al Sani, Katar ile diğer bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde Türkiye'nin sergilediği tutuma değinerek, "Türkiye, Körfez krizinin yaşandığı günden bu yana Katar'ın yanında onurlu bir duruş sergiledi. Türkiye, aynı zamanda komşularımızın bile bizi bırakıp aleyhimizde olduğu ve diğer bazı ülkelerin siyasi baskılar sonucu bizi yalnız bıraktığı zor bir dönemde, Katar halkını destekledi. İşte onun bu duruşunu unutmayacağız ve her türlü zorlukta onun yanında yer alırız." ifadelerini kullandı.

Körfez bölgesinde krize yol açmıştı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.