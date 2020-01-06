Kanal İstanbul çalışmaları havadan görüntülendi! Sazlıdere temizleniyor

İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı'nın havadan çekilen görüntülerinde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor.