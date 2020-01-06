HABER /  DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. İki lider görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Alınan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. İki lider görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere ikli ilişkileri de ele aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak çıkın dedi ABD Başkanı Donald Trump delirdi: Ağır yaptırımlar uygularız
Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı
Katar'dan sevindiren açıklama! Türkiye'nin yanındayız
Mehmet Ağar'dan 'Libya'da ne işiniz var' diyen muhalefete sert tepki
Jeopolitik riskler arttı! Altının gramı yeni rekor kırdı
Transferde karavana attılar milyon Eurolar çöpe gitti
ÖNCEKİ HABERLER
En değerli Türk futbolcu Çağlar Söyüncü oldu! Tam 40 milyon euro
Kasım Süleymani'nin kızı Trump'a seslendi : Babama rakip olamazdın
Hac fiyatları 2020 Diyanet kişi başı kaç para oldu?
Antalya'da fuhuşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı
Topkapı alt geçidini su bastı
2020 KPSS ne zaman KPSS başvuru tarihleri ÖSYM duyurdu
Yorumlar