Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. İki lider görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Alınan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. İki lider görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere ikli ilişkileri de ele aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır."