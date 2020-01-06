3 aylar nedir 3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet takvimi

Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar ne zaman başlayacak araştırması başladı. 3 ayların ilki olan Recep ayı 2020 yılının şubat ayında başlayacak. Fazileti bol mübarek 3 aylar 25 Şubat Salı günü başlayacak. 2020 yılında Ramazan ayı ise 24 Nisan'da başlayacak.

Müslüman alemi için önemi ve fazileti çok büyük olan 3 aylar ne zaman başlıyor araştırması başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek ayların ilki olan Recep ayının birinci günü 25 Şubat olacak. 2020 yılında Ramazan ayı ise 24 Nisan'da başlayacak.

3 aylar ne zaman başlıyor: 3 aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü, Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

3 aylar nedir, 3 aylarda nasıl ibadet edilir: Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4’ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

3 aylar duası nedir: Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Peygamberimiz 3 aylarda nasıl ibadet ederdi: Recep ayı başlangıcında Peygamber efendimiz şu duayı eder: ‘Ya Rabbi, Recep ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir.’ Ramazan ayı dışında en faziletli oruç Şaban ayında tutulan oruçtur. Hadis alimlerinin aktardığına göre Peygamber efendimiz Şaban ayının büyük kısmını oruç tutarak geçirdiği söylenir.

Şaban ayı için Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: Şaban benim kendime mahsus bir aydır. Hak teala arş-ı alanın meleklerine buyurur ki, ‘ey benim melkelerim gördünüz mü benim kullarım sevgilimin ayına nasıl tazim ve hürmet ediyorlar. İzzim ve celalim hakkı için de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim’ Ramazan ayı ise 3 ayların en faziletlisidir ve Peygamber efendimiz bu ay için şöyle buyurmuştur: Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teala, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar bağlanır. O ayda öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. (Kadir gecesi)

2020 kandil günleri ne zaman Diyanet: Regaib Kandili 27 Şubat perşembe günü Miraç Kandili 21 Mart cumartesi günü Berat Kandili 07 Nisan salı günü Mevlid Kandili 28 Ekim çarşamba günü