Bakan Abdulhamit Gül'den Gara açıklaması: PKK'nın kirli yüzünü tüm dünyaya göstermiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK tarafından bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak ''Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gara'da katledilen 13 vatandaşımızla ilgili açıklamalarda bulundu. Gara olayının terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğine değinen Gül, "Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır." ifadelerini kullandı.

Gül, "Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa, yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." dedi.