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ABD’den 'nükleer anlaşma' çağrısı: Görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer anlaşma için görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. İran ise ilk adımı ABD’nin atmasını istedi.

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Donald Trump yönetimi döneminde İran’ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmayı terk eden ABD, Joe Biden’ın başkanlığıyla birlikte İran’a yönelik tavrını değiştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan anlaşmaya Tahran’ın tam olarak riayet etmesi halinde ABD’nin de anlaşmaya uyacağını ifade etti. İran ise ilk tepki olarak ilk adımı ABD’nin atmasını istedi.

"JCPOA'ya tekrar sıkı bir uyum gösterirse..."

Blinken bu teklifi Paris’te bir araya gelen İngiltere, Fransa ve Almanya’nın oluşturduğu E3 grubu ile gerçekleştirdiği video konferansta dile getirdi. Ortak açıklama metninde, “Eğer İran, JCPOA kapsamındaki yükümlülüklere tekrar sıkı bir uyum gösterirse, ABD de aynısını yapacaktır ve bu amaçla İran ile görüşmelere başlamaya hazırdır” denildi.

Washington davet bekliyor

İran, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı terk etmesi ve 2018’de İran’a karşı yaptırımları tekrar devreye almasından bir yıl sonra anlaşma hükümlerinde yer alan sınırları ihlal etmeye başlamıştı.

Reuters’a açıklama yapan ABD’li bir yetkili, orijinal anlaşmayı İran ile müzakere eden İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya’nın yer alacağı bir görüşmeye herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi tarafından davet edildiği takdirde, Washington yönetiminin buna sıcak bakacağını belirtti.

'İlk adımı ABD atsın' yanıtı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise dört ülkenin ortak açıklama metnine yönelik yaptığı açıklamada, Washington’ın ilk adımı atması gerektiğini belirtti. Zarif Twitter’da, “Bizim önlemlerimiz ABD/E3’ün ihlalleri üzerine alındı. Bunun etkilerinden korkuyorsanız sebebi ortadan kaldırın… Eyleme eylemle karşılık veririz” dedi.

ABD ayrıca Trump yönetimi döneminde İran’a yönelik tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarının tekrar başlatılması için Eylül ayında Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderilen mektubu geri çekti.

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