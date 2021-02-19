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İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 1 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İkna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. 

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun  2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında  teslim olan örgüt mensubu sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.

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