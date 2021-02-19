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Ümraniye'de müşterileri rahatsız eden kötü koku taksiciyi ele verdi

ÜMRANİYE'de müşteriyi rahatsız eden kötü koku taksicileri yakalattı. İhbar sonrası araçta inceleme yapan ekipler, uyuşturucu maddeye rastladı.

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Olay 04:00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ticari taksi durağına gelen 2 kadın müşteri binmek istedikleri ticari taksi içerisinde farklı bir koku hissetti. Kokudan şüphelenen kadınlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içerisinde arama sırasında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir aparat ele geçirdi.

A.Ö ve A. O. Ç. isimli taksi şoförleri polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İsmini vermek istemeyen kadın yolcu, "Evet, bir koku aldım şahsen binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum" dedi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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