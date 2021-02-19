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Pes dedirten yanıt! Osmaniye'de maskesini takmayan genç bakın ne dedi

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de polis ekipleri koronavirüs denetimi yaparken maskesini takmayan bir gence cezai işlem uyguladı. Gencin “Evde unutmuşum maskemi” diye cevap vermesi pes dedirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının canlı olarak yayınlanacağı bilgisini vermişti. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından yayınladığı haftalık vaka sayılarına göre 81 il içerisinde Osmaniye 100 binde 139,81 olarak Türkiye sıralamasında 6. il olarak korona haritasında yerini aldı. Vaka sayılarının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda korona virüs denetimini sıklaştırdı.

Ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske uyarısı yaptığı sırada kaldırımda arkadaşıyla birlikte maskesiz yürüyen bir gence ceza yazmak istedi. Ceza tutanağı hazırlanırken polisin, “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusuna, ismi öğrenilemeyen gencin “Evde unutmuşum maskemi” diye cevap vermesi pes dedirtirken yanında maskesi takılı olan arkadaşının maske takmayan arkadaşına ceza yazılmaması için sarf ettiği çaba dikkatleri çekti.


900 TL idari para cezası
Ceza işlemleri sırasında zabıta ekipleri tarafından maske verilen genç, taktığı maskeyle burnunu kapatmadı. Bunun üzerine polislerden ikinci uyarıyı alan genç ‘burnunu kapat o maskeyle’ diye tekrardan uyarıldı. Polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası uygulanan genç tutanaklarını teslim aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte ekiplerin yanından ayrıldı.

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