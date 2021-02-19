Normalleşme bu illerden başlayacak! Detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Türkiye koronavirüsle mücadelesinde “yerinde karar” dönemiyle 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme sürecile ilgili flaş açıklamalar geldi. Mutasyonlu il sayısının 37'ye çıktığını belirten Koca, “Esnetme veya kısıtlama kararları iller bazında iki haftada bir verilecek” dedi.

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Türkiye “yerinde karar” dönemiyle 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşme sürecine girecek. Kademeli normalleşmenin detaylarını anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerin dört ayrı kategoride değerlendirileceği kademeli normalleşme ile ilgili, “O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek” dedi.

Sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranlar ile yüz yüze eğitim

Sağlık Bakan Koca, Kabine toplantısı öncesinde, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koca, vaka ve aşılama oranlarına göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için mart ayı ile birlikte başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntılarını paylaştı. İşte o açıklamalar...

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl oldu.

Karar iller bazında verilecek

- Kentleri dört ayrı kategoride (düşük, orta, yüksek ve çok riskli) değerlendireceklerini belirten Koca, “O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İller bazında tedbirleri daha çok somutlaştırıp, açılım ya da kapamayı ona göre yapmayı düşünüyoruz.

Herkes kendi ilinde kafe ve restoranları açabilecek

- İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe-restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek, bize ihtiyaç kalmayacak. İllere göre harita olarak vaka ortalamasını da haftalık açıklamaya devam edeceğiz.



Mutasyonlu virüs 37 şehre yayıldı

En son 196 olarak açıklanan Türkiye’deki mutasyonlu virüsle ilgili Koca, “Hem il sayısı hem de oran olarak giderek artıyor. Şu an 37 ilde mutasyon var. Yayılımı fazla. Ancak hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil” diye konuştu.

Karadeniz bölgesindeki artış mutasyonla ilgili değil

“Karadeniz kentlerindeki vaka sayılarında artış görülüyor. Sebebi ne” sorusu üzerine Koca, “Mutasyonla ilgi değil. Tamamen o bölgedeki hareketlilik veya o bölgedeki il bazında denetim dahil olmak üzere birçok faktör etkili olabilir” yanıtını verdi.