Erencan Yardımcı rekor bedelle transfer olmuştu! Ortadan kayboldu

Erencan Yardımcı, rekor bir bedelle Galatasaray'dan TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olmuştu ancak genç futbolcunun şimdiye kadar hiçbir maçta süre almaması dikkat çekti.

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala 4,2 milyon lira karşılığında Galatasaray'dan Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'yı transfer etti.

Galatasaray alt yapısında yetişen Erencan Yardımcı A takım kariyerindeki tek maçını Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı oynamış ve sadece 1 dakika sahada kalabilmişti.

4 maçta forma giyemedi

Lig rekorunu kıran bu transfer gündemi de bir hayli meşgul etmiş ve konuşulmuştu. İstanbul ekibine imzayı atan 19 yaşındaki oyuncu transferinden itibaren geçen 4 maçlık sürenin yarısını tribünde diğer yarısını da yedek kulübesinde geçirdi.

Kadroya girdi kulübede kaldı

Takımının şampiyonluk yolunda oynadığı zorlu mücadelelerde önemli alternatiflerinden biri haline de gelen Erencan Yardımcı, tribünde geçirdiği iki maçın ardından ilk kez Bodrumspor karşılaşmasında kadroya girmeyi başardı. Erencan Yardımcı, 0-0 sona eren karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Sakatlığı yok

Eyüpspor, genç oyuncunun transferinden bu yana 4 maça çıkarken Erencan Yardımcı bu mücadelelerde henüz süre alamadı. Erencan'ın hastalığı ve sakatlığının olmaması dikkat çekti.