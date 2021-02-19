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Yalnız yaşıyordu! Rize'de haber alamayınca eve girenler şok oldu

İhlas Haber Ajansı

RİZE'de yalnız yaşayan 39 yaşındaki Volkan Hüseyinoğlu evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Ankara’da yaşayan ve oğulları Volkan Hüseyinoğlu’ndan (39) 3 gündür haber alamayan Hüseyinoğlu ailesi komşularını arayarak oğullarının eve gelip gelmediğini bakmaların için kapılarını çalmasını istedi. Kapıyı çaldıktan sonra bir karşılık alamayan komşuları ailenin de isteği ile hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Hüseyinoğlu’nun yatağında hayatını kaybetmiş bir vaziyette yattığını fark etti. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Hüseyinoğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Rize Adil Tıp Merkezi’ne getirildi.

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