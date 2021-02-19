Sahaya dalıp hakeme saldıran Gökhan Çıra'ya tarihi ceza

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etmişti. PFDK, Gökhan Çıra'ya tarihi bir ceza verdi.

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Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıktı. Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya inmişti. Hakem yönetimini beğenmeyen Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti.

Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.

Gol düellosunu Bayrampaşa kazandı

Olayların ardından 76. dakikada Şahin Aygüneş'in golüyle Bayrampaşa skora denge getirdi. Son sözü 84. dakikada Göksen Serhan Durmuş söyledi ve Bayrampaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı

Yaşanan bu skandal olay sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra'ya acımadı ve çok ağır bir ceza verdi. TFF'nin yaptığı açıklama göre Çıra toplamda 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında futbolcu olan Gökhan Çıra ile evlenmişti.

Fatih Terim'e 'mafya' demişti

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gökhan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Maç sonu "Fatih Terim'in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.