Cüneyt Çakır yönetti devler berabere kaldı Lille son dakikalarda yıkıldı

Organizasyonun son 32 turu ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı. Cüneyt Çakır yönetti devler berabere kaldı. Ajax deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 87. ve 89. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı ve tur için avantaj yakaladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk ayağı, 7 karşılaşmayla sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 87. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 89. dakikada Brian Brobbey ile cevap veren Ajax, 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyundan çıktı.

Cüneyt Çakır yönetti devler berabere kaldı

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği müsabakada Benfica, evinde Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Benfica'nın golünü 55. dakikada penaltıdan Pizzi, Arsenal'ın golünü 57. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

11 yıl sonra gelen rekor

Birbirinden heyecanlı gollü maçların oynandığı gecede gol rekoru kırıldı. 16 karşılaşmada toplam 59 kez ağlar sarsıldı ve bu rakam, 2009-10 sezonunda organizasyonun ismi UEFA Avrupa Ligi olarak değiştirildiğinden beri eleme turları kapsamında bir gecede atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.

Hakan'lı Milan ne yaptı?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 82. dakikada oyuna girdiği maçta Milan, Kızılyıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Milan'ın gollerini 42. dakikada Radovan Pankov kendi kalesine ve 61. dakikada Theo Hernandez penaltıdan attı. Mücadelenin 77. dakikasında Milan Rodic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kızılyıldız'ın gollerini atan isimler, 52. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90 3. dakikada Milan Pavkov oldu.

Çağlar ve Cengiz

Leicester City ise Slavia Prag'a konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika görev yaparken Cengiz Ünder 64. dakikada oyuna girdi.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-2

Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 1-1

Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya): 3-3

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya): 3-4

Granada (İspanya) - Napoli (İtalya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-2