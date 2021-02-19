KYK yurdunda karantinada bulunan 40 kişi, zehirlenerek hastanelik oldu
EDİRNE’de, KYK yurdunda karantina altında bulunan 40 kişi, dışarıdan getirilen tavuk nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Abone ol
İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi bir yemek şirketi tarafından dışarından getirilen tavuk nedeniyle hastalar ve personel dahil toplamda 40 kişi zehirlendi.
Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu.
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