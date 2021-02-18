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Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi

Anadolu Ajansı

İngiltere ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının oynandığı haftanın 11'ini belirledi.

Liverpool'un Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendiği mücadelede 90 dakika görev yapan Ozan Kabak'ın da yer aldığı 11'de şu isimler bulunuyor:

Maçın adamı seçilmişti

Ozan Kabak, maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca 'maçın adamı' olarak belirlenmişti. Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan ,"Performansıyla Leipzig maçının adamı kim oldu?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer almış; milli futbolcumuz oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak 'maçın adamı' seçilmişti.

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