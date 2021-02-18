Rusya'nın geliştirdiği SPFS sistemine Türkiye de dahil olabilir

Rusya'nın SWIFT alternatifi SPFS'ye (Mali Mesajlaşma Sistemi) katılan ülkeler artıyor. Çeşitli ülkelerden 23 katılımcının bulunduğu SPFS'ye Türkiye de dahil olabilir.

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Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, çeşitli ülkelerden 23 katılımcının Rusya'nın SWIFT alternatifi SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) kullandığını bildirdi.

Skorobogatova, başkent Moskova'da düzenlenen Bankalar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, SPFS'de katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi.

SPFS'ye erişim sürecini kolaylaştırmak için çeşitli adımlar attıklarına işaret eden Skorobogatova, "Şimdiden Almanya, İsviçre, Belarus, İsviçre, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan 23 yabancı katılımcı sisteme bağlı durumda" diye konuştu.